Пятиэтажное общежитие ночью горело в Иркутске

Поздно вечером, примерно в 22 часа, 19 февраля в Иркутске 280 человек эвакуировались из пятиэтажного общежития на 4-ой Советской, еще 40 жильцов вывели пожарные, сообщает ИА «ТК Город».