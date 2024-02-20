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Пятиэтажное общежитие ночью горело в Иркутске

Поздно вечером, примерно в 22 часа, 19 февраля в Иркутске 280 человек эвакуировались из пятиэтажного общежития на 4-ой Советской, еще 40 жильцов вывели пожарные, сообщает ИА «ТК Город».
Источник: МЧС РФ

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, открытый огонь в комнате на третьем этаже был потушен до приезда спасателей:

«Открытый огонь ликвидировал работник общежития Сергей Владимирович Чуприков. Обезопасив себя индивидуальным защитным спасательным устройством, он воспользовался первичными средствами пожаротушения», — говорят в МЧС, отмечая, что, благодаря мужчине, огонь не распространился по зданию.

Причиной пожара, как установили дознаватели, стал коротнувший обогреватель — обгоревший прибор, спасавший обитателей комнаты от мороза за окном, нашли в очаге возгорания.

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