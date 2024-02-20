Костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

«На Артемовском направлении штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска», — рассказали в МО РФ.
Уточняется, что в ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники обнаружили положение основных огневых точек и укрытий противника со скоплением пехоты.
«После работы артиллерии ВДВ, которая нанесла огневое поражение и подавила основные огневые средства боевиков, десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что выявленные огневые точки противника десантники уничтожали FPV-дронами и квадрокоптерами.
«После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку от противника и приступили к активной обороне», — добавили в Минобороны.