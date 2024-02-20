Костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

«После работы артиллерии ВДВ, которая нанесла огневое поражение и подавила основные огневые средства боевиков, десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.