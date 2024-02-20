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Костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«На Артемовском направлении штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска», — рассказали в МО РФ.

Уточняется, что в ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники обнаружили положение основных огневых точек и укрытий противника со скоплением пехоты.

«После работы артиллерии ВДВ, которая нанесла огневое поражение и подавила основные огневые средства боевиков, десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что выявленные огневые точки противника десантники уничтожали FPV-дронами и квадрокоптерами.

«После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку от противника и приступили к активной обороне», — добавили в Минобороны.