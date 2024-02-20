МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли более 115 человек на купянском направлении

«Потери противника на купянском направлении составили более 115 военнослужащих, танк Leopard, 2 БТР, 4 автомобиля, САУ “Акация” и “Гвоздика”, а также гаубица “Д-20”. В ходе контрбатарейной борьбы расчет пушки “Гиацинт-Б” под командованием командира орудия младшего сержанта Андрея Николаева уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab в районе урочища Кринички», — сказал Якимкин.