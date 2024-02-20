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Экипажи Су-25 уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, уничтожив скопление живой силы и техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Источник: РИА "Новости"

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении. Удар корректировали передовые авиационные наводчики», — говорится в сообщении.

Как уточнили в оборонном ведомстве, для предотвращения пуска противником ракет ПЗРК экипажи выполнили маневр «змейка» с одновременным отстрелом ложных тепловых целей, после чего вернулись на аэродром базирования.

Летчик Су-25 с позывным Снайпер рассказал, что в ходе выполнения боевой задачи было обнаружено скопление живой силы ВСУ и поставлена задача уничтожить противника. «С земли передовые авиационные наводчики подсказали, что цель была поражена, поблагодарили за работу. Победа будет за нами», — отметил военнослужащий.