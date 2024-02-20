В Минобороны рассказали об иностранных наемниках, находившихся в Авдеевке

Ведомство публикует новое видео из недавно освобожденного города, на котором штурмовики группировки войск «Центр» показывают позиции ВСУ в районе железнодорожного вокзала Авдеевки. По словам российских военных, эти позиции пытались удерживать боевики украинского националистического подразделения — 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе «Азова»*.
«На оборудованном опорном пункте были обнаружены холодильные камеры для продуктов, места подзарядки аккумуляторов, мастерская, запасы импортных лекарств и продовольствия, в том числе сухпайки канадского производства, принадлежавшие иностранным наемникам из Канады и Грузии. На территории опорного пункта были найдены неиспользованные патроны импортного производства, а в соседнем здании — склад боеприпасов производства США и Чехии к 120-миллиметровым минометам», — говорится в сообщении.
«По допросу командира роты “азовского”* батальона, их было порядка десяти человек — канадцев. И были еще грузины. Это наемные войска», — рассказал один из военных штурмового подразделения группировки «Центр».
Другой военный с позывным «ХМАО» также рассказал о допросе украинского боевика.
«Рассказал, что здесь принимали участие канадские наемники. Мы узнали много интересной информации о местоположении противника и начали действовать дальше, согласно этой информации. Наши ребята, наши штурмовики сделали свою работу ответственно, достойно. Гордимся своим делом!» — сказал он.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Российская группировка войск «Центр» 17 февраля полностью освободила Авдеевку.
* Запрещенная в России террористическая организация.