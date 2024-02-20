В Минобороны рассказали об иностранных наемниках, находившихся в Авдеевке

«На оборудованном опорном пункте были обнаружены холодильные камеры для продуктов, места подзарядки аккумуляторов, мастерская, запасы импортных лекарств и продовольствия, в том числе сухпайки канадского производства, принадлежавшие иностранным наемникам из Канады и Грузии. На территории опорного пункта были найдены неиспользованные патроны импортного производства, а в соседнем здании — склад боеприпасов производства США и Чехии к 120-миллиметровым минометам», — говорится в сообщении.