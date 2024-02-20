Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit

Lockbit, как сообщили в ФБР, говорила о 1,6 тыс. жертв своих атак только в США и 2 тыс. в других странах. Большинство из них относятся к частному сектору. На данный момент ФБР отслеживает 144 млн выкупов, связанных с действиями хакеров.