Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit

Как сообщил агентству представитель ФБР, в операции, нацеленной на систему развертывания вредоносного программного обеспечения, участвовали правоохранительные органы 11 стран. В результате было изъято 11 тыс. доменов, используемых LockBit для распространения программ-вымогателей.
Lockbit, как сообщили в ФБР, говорила о 1,6 тыс. жертв своих атак только в США и 2 тыс. в других странах. Большинство из них относятся к частному сектору. На данный момент ФБР отслеживает 144 млн выкупов, связанных с действиями хакеров.
По данным Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США, группировка Lockbit была впервые замечена в январе 2020 года. В ноябре 2022-го Минюст США предъявил обвинение 33-летнему россиянину Михаилу Васильеву по делу об использовании программ-вымогателей Lockbit. Хакерская группировка была ответственна в том числе за взлом данных компании Boeing и кибератаку американского подразделения ICBC.
Лусине Баласян