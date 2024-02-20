Жительница Саянска получит обратно деньги, украденные мошенниками. С процентами

Как рассказали в надзорном ведомстве, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, выяснилось, что «преступники получили доступ к приложению онлайн-банка», установленного на телефоне жертвы, и увели со счета всё, что там было.
При этом аферисты даже не потрудились хорошенько спрятать концы — получателем денег оказался житель Московской области. Вероятно, он должен был участвовать в криминальной схеме в роли так называемого дропа — того, кто обналичивает украденную сумму. Но это, как говорится, его личные проблемы.
Прокуратура Саянска подала на мужчину в суд. Требование — взыскать то, что «получено в результате необоснованного обогащения». Серпуховский городской суд иск удовлетворил полностью. Теперь житель Подмосковья должен пострадавшей от мошенников женщине 95 тысяч рублей плюс проценты за пользование ее деньгами.