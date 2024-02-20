Жительница Саянска получит обратно деньги, украденные мошенниками. С процентами

При этом аферисты даже не потрудились хорошенько спрятать концы — получателем денег оказался житель Московской области. Вероятно, он должен был участвовать в криминальной схеме в роли так называемого дропа — того, кто обналичивает украденную сумму. Но это, как говорится, его личные проблемы.