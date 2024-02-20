Жители Богучанского района в морозы остались без отопления

Вечером 19 февраля из-за отключения электроэнергии произошло аварийное отключение отопления в Богучанском районе. Без тепла остались восемь 5-этажных домах п. Таежный и детсад с. Карабула, сообщает служба спасения Красноярского края.
Проводятся аварийно-восстановительные работы.
— Принимаются меры по недопущению промерзания системы отопления до восстановления электроснабжения, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Добавим, что температуру в зданиях поддерживают двумя бензогенераторами и двумя тепловыми пушками поисково-спасательного отряда.