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Жители Богучанского района в морозы остались без отопления

Также без тепла остался детский сад.
Источник: IrkutskMedia.ru

Вечером 19 февраля из-за отключения электроэнергии произошло аварийное отключение отопления в Богучанском районе. Без тепла остались восемь 5-этажных домах п. Таежный и детсад с. Карабула, сообщает служба спасения Красноярского края.

Проводятся аварийно-восстановительные работы.

— Принимаются меры по недопущению промерзания системы отопления до восстановления электроснабжения, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что температуру в зданиях поддерживают двумя бензогенераторами и двумя тепловыми пушками поисково-спасательного отряда.

ЖКХ