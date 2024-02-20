Двух жителей Красноярска будут судить за нападение на киоск с шаурмой

Все произошло в августе 2023 года. Тогда в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Маерчака неизвестные напали на сотрудницу кафе быстрого питания и похитили ее имущество. В час ночи в шаурмичную зашли двое мужчин за стаканом чая, а спустя 20 минут они вернулись и, угрожая канцелярским ножом, стали требовать деньги. Женщина пояснила, что в кассе ничего нет. В итоге один из обвиняемых забрал из ее сумки около трех тысяч рублей и телефон.