Двух жителей Красноярска будут судить за нападение на киоск с шаурмой

В Красноярске перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в разбойном нападении на работницу шаурмичной. Как рассказали в краевом МВД, приятелям грозит до 10 лет лишения свободы.
Все произошло в августе 2023 года. Тогда в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Маерчака неизвестные напали на сотрудницу кафе быстрого питания и похитили ее имущество. В час ночи в шаурмичную зашли двое мужчин за стаканом чая, а спустя 20 минут они вернулись и, угрожая канцелярским ножом, стали требовать деньги. Женщина пояснила, что в кассе ничего нет. В итоге один из обвиняемых забрал из ее сумки около трех тысяч рублей и телефон.
Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали нападавших — ими оказались двое ранее судимых жителя краевого центра 33 и 36 лет. Похищенные деньги все еще были у них, однако телефон мужчины успели сдать в ломбард. Позже сотрудники полиции вернули гаджет законной владелице.
— В ходе следствия было установлено, что обвиняемые случайно встретились на улице. Так как денег ни у кого из них не было, а выпить очень хотелось, друзья решили противоправным способом их «намутить», — добавили правоохранители.
Сейчас мужчины находится под стражей.