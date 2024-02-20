Новосибирскому блогеру дали 2 года условно за стрельбу по машинам

Напомним, Богдан Киселев известен своими провокационными видео. В 2023 году он ради лайков бросился под поливальную машину, катался на капоте иномарки. После выходки со стрельбой, записанной на видео, он четыре месяца провел под домашним арестом. Как только арест закончился, блогер первым делом пошел в церковь.