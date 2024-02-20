Новосибирскому блогеру дали 2 года условно за стрельбу по машинам

Блогеру из Новосибирска Богдану Киселеву дали 2 года условно за стрельбу по автомобилям на Октябрьском мосту.
— 18 октября 2023 года подсудимый ехал по мосту на левый берег и выстрелил из неустановленного предмета в сторону движущегося потока автомобилей. Этим он отвлекал водителей, создал угрозу их жизни и здоровью, — сообщила прокуратура Новосибирска.
На суде блогер признал свою вину. Ему дали 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также Киселеву запретили менять место жительства. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, Богдан Киселев известен своими провокационными видео. В 2023 году он ради лайков бросился под поливальную машину, катался на капоте иномарки. После выходки со стрельбой, записанной на видео, он четыре месяца провел под домашним арестом. Как только арест закончился, блогер первым делом пошел в церковь.