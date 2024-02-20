Спалили автомобили: пожар на кочегарке разгорелся в Приморье

По словам очевидцев, кочегары перестарались и устроили пожар на территории автобазы на Афанасьева, 16 в Уссурийске. Люди успели убрать свои машины от места возгорания, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Все началось с того, что из трубы кочегарки стали вырываться горящие остатки сырья. Они разлетелись по округе и начали поджигать все, что было на их пути. Пользователи соцсетей отметили: пострадавшие все же были, несмотря на быструю реакцию людей. Сгорели несколько сараев, а одна семья и вовсе осталась без автомобиля.
Правда, утверждают комментаторы, разбираться с проблемами они не пошли: стали решать вопросы по мере их поступления своими силами. Тем не менее, неравнодушные жители через соцсети просят правоохранительные органы разобраться в ситуации.
Ранее «КП» писала о возгорании жилого дома во Владивостоке.