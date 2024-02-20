Спалили автомобили: пожар на кочегарке разгорелся в Приморье

Все началось с того, что из трубы кочегарки стали вырываться горящие остатки сырья. Они разлетелись по округе и начали поджигать все, что было на их пути. Пользователи соцсетей отметили: пострадавшие все же были, несмотря на быструю реакцию людей. Сгорели несколько сараев, а одна семья и вовсе осталась без автомобиля.