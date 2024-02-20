Иркутский альпинист Евгений Глазунов пропал в горах Кыргызстана

«Евгений Глазунов 60 часов не выходит на связь с Аксу, он лез соло по маршруту Чаплинского, долез до гребня и начал спуск по линии подъёма, оставляя спусковые петли, — говорится в сообщении, — Последний раз выходил на связь в 15:00 16 февраля и передал, что находится в районе “Креста” и продолжает путь. Погода в тех местах плохая, видимость низкая из-за снега».