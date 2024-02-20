В Новосибирске начнется суд о гибели 15 человек при взрыве газа в жилом доме

Обвиняемыми по делу проходят Ирина Урбах и Евгений Кавун, которые незаконно, по версии следствия, занимались обслуживанием газовых плит в доме 39 на Линейная.



В материалах следствия говорится, что 6 февраля 2023 года Ирина Урбах, не являясь работником специализированной организации, представилась хозяйке одной из квартир дома контролером ООО «Межрегионгаз сервис» и предъявила поддельное удостоверение. Ей она заявила о необходимости замены гибкой подводки газового оборудования. Получив согласие, Ирина Ульбах пригласила Евгения Кавуна, которые произвел замену оборудования, не проверив герметичность соединений.



По данным следствия, 9 февраля прошлого года в 7:30 утра на кухне квартиры произошла утечка газа и его взрыв. В результате подъезд дома обрушился, погибли 15 человек, 11 жителей получили телесные повреждения различной степени тяжести.



СКР возбудил уголовное дело. Сотрудники ФСБ задержали Ирину Урбах и Евгения Кавуна, которым инкриминировали ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности людей) и ст.168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества). Вину они не признали.



Илья Николаев.