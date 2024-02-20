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Девятиклассницу нашли мертвой в своей комнате в Новосибирске

Ученицу 9 класса нашли мертвой в Первомайском районе Новосибирска.
Источник: РИА "Новости"

Ученицу 9 класса нашли мертвой в Первомайском районе Новосибирска. 15-летняя девочка была обнаружена на двери своей комнаты. О трагедии сообщил телеграмм-канал Mash Siberia.

По предварительным данным, незадолго до этого она поссорилась с мамой, поскольку не хотела писать пробный ОГЭ. Погибшая и ранее грозила причинить себе вред. По этой причине она наблюдалась у психиатра.

Причину трагедии устанавливают следователи.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что 10 резонансных детских смертей в 2022 году назвали в Новосибирске.

несчастный случай