Не выходит на связь: в Приморье без вести пропал мужчина

В Приморье в поселке Новый пропал мужчина. 17 января этого года 58-летний Иван Бакин по какой-то причине перестал выходить на связь с родственниками. До сих пор его семья не может дозвониться до него и узнать, где он находится. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку на бесследно исчезнувшего. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».