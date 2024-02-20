Не выходит на связь: в Приморье без вести пропал мужчина

В Приморье в поселке Новый пропал мужчина. 17 января этого года 58-летний Иван Бакин по какой-то причине перестал выходить на связь с родственниками. До сих пор его семья не может дозвониться до него и узнать, где он находится. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку на бесследно исчезнувшего. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Иван Бакин ростом 170−175 сантиметров, у него худощавое телосложение, седы короткие волосы.
Последний раз его видели в темно-синей куртке, синих джинсах и черной шапке.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по следующим телефонам: 8−423−342−01−05, 102 и 112 (полиция) или 8−914−721−22−32, 8−914−721−22−32 (волонтеры организации «ПримПоиск»).
Напомним, что минувшим днем, 19 февраля, поисковики почтили память 8-летней Насти Луцишиной, которая была убита 11 лет назад. «Комсомолка» подробно рассказывала об этой истории, которую в крае не забывают до сих пор.