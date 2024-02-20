Российские специалисты изучили захваченный в целости FPV-дрон ВСУ

«Стандартная рама семь дюймов, в носовой части, скорее всего, устройство удаленного взведения с физическим предохранителем. Видеопередатчик, антенна видео всенаправленная, камера FPV, бесколлекторные моторы — все продается на Ali Express, все китайского производства. На корпусе камеры имеется соответствующее клеймо Made in China. Антенна управляющего сигнала представляет из себя диполь ручной работы, скорее всего, кустарной гаражной сборки, качество изготовления — спорное. Используется стандартная частота 915 мегагерц», — сказал конструктор.
По его словам, украинские дроны оснащены системами самоуничтожения, чтобы снизить вероятность их захвата. Однако на попавшем в руки российских бойцов FPV-дроне она не сработала.
«Дополнительное устройство — это, скорее всего, система гарантированного подрыва, которая питается от пальчиковых батареек. Спаяна вручную, причем пайка не лучшего качества, что видно по многочисленным остаткам флюса. Также данная система оснащена предохранителем, в качестве которого выступает зажимная кнопка с чекой, которая выдергивается при взлете», — рассказал специалист.