Российские специалисты изучили захваченный в целости FPV-дрон ВСУ

«Дополнительное устройство — это, скорее всего, система гарантированного подрыва, которая питается от пальчиковых батареек. Спаяна вручную, причем пайка не лучшего качества, что видно по многочисленным остаткам флюса. Также данная система оснащена предохранителем, в качестве которого выступает зажимная кнопка с чекой, которая выдергивается при взлете», — рассказал специалист.