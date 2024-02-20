В Башкирии в утреннем пожаре погиб мужчина

По данным МЧС Башкирии, в результате пожара огнём повреждена стена внутри бревенчатого дома на площади 4 квадратных метра. В ходе тушения обнаружен погибший 57-летний мужчина.
Пожар потушен сотрудниками МЧС России и добровольной пожарной командой Карановского сельсовета.
Причина произошедшего устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в селе Архангельское накануне вечером из-за неосторожности при курении в огне погиб местный житель, 34-летняя женщина с ожогами госпитализирована.