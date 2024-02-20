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В Башкирии в утреннем пожаре погиб мужчина

Сегодня в седьмом часу утра загорелся частный дом по улице Демской в деревне Куль-Кункас Миякинского района.

По данным МЧС Башкирии, в результате пожара огнём повреждена стена внутри бревенчатого дома на площади 4 квадратных метра. В ходе тушения обнаружен погибший 57-летний мужчина.

Пожар потушен сотрудниками МЧС России и добровольной пожарной командой Карановского сельсовета.

Причина произошедшего устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в селе Архангельское накануне вечером из-за неосторожности при курении в огне погиб местный житель, 34-летняя женщина с ожогами госпитализирована.

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