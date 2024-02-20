Лавины сошли в горах Алматинской области

Как рассказали в Instagram-профиле (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) ГУ «Казселезащита», в период с 08:00 до 15:00 19 февраля при проведении обследования лавиноопасных участков на территории бассейна реки Малая Алматинка выявлены 8 самопроизвольных сходов снежных лавин в высокогорной зоне.