Лавины сошли в горах Алматинской области

Как рассказали в Instagram-профиле (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) ГУ «Казселезащита», в период с 08:00 до 15:00 19 февраля при проведении обследования лавиноопасных участков на территории бассейна реки Малая Алматинка выявлены 8 самопроизвольных сходов снежных лавин в высокогорной зоне.
Отмечается, что одна из сошедших лавин перекрыла туристическую тропу, ведущую к леднику «Богдановича», другая остановилась на тракторной дороге, ведущей к леднику Туйык-су (дорога закрыта в зимний период).
Остальные лавины остановились на склоне гор. Жертв и пострадавших нет, общий объем сошедших лавин составил 20,4 тыс. куб. м. Перед опасными участками выставлены предупреждающие щиты. В выходные дни был выставлен блок пост по ограничению доступа в зону лавинного риска.