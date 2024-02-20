Задержан сотрудник акимата Алматы

Ранее в сети распространялась информация о том, что главный специалист управления молодежной политики Алматы неоднократно избивал и преследовал девушку. Об этом в социальных сетях сообщила сама пострадавшая. По ее словам, насильственные действия по отношению к ней продолжались около трех лет.
В акимате Алматы сообщили, что Дильмурат Омаров, действительно, является главным специалистом управления молодежной политики Алматы с ноября 2022 года.
«После данного инцидента Омаров подал заявление об увольнении по собственному желанию с 19 февраля 2023 года. Заявление было принято кадровой службой, и в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 61 Закона РК “О государственной службе” Дильмурат Омаров освобожден от занимаемой должности. В настоящее время обстоятельства данного конфликтного происшествия проверяются правоохранительными органами на предмет дачи правовой оценки и принятия соответствующих мер реагирования в отношении его участников», — прокомментировали в акимате.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений управлением полиции Медеуского района назначена судебно-медицинская экспертиза.
«Мужчина задержан. Его действиям будет дана правовая оценка. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд», — сообщили в полиции.
Ранее депутаты приняли в работу законопроект, согласно которому побои станут уголовной статьей.