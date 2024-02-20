Задержан сотрудник акимата Алматы

Ранее в сети распространялась информация о том, что главный специалист управления молодежной политики Алматы неоднократно избивал и преследовал девушку. Об этом в социальных сетях сообщила сама пострадавшая. По ее словам, насильственные действия по отношению к ней продолжались около трех лет.