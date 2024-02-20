В Зиме семья ребёнка, которого укусила бродячая собака, получит компенсацию 18 тысяч рублей

Как установили в ведомстве, 10-летний мальчик летом прошлого года гулял во дворе дома в микрорайоне Ангарский. В какой-то момент к ребёнку подбежал бродячий пёс и укусил его за ногу, причинив травму. Прокуратура в целях защиты прав несовершеннолетнего подала иск в суд о взыскании с администрации Зимы компенсации морального вреда ребёнку, поскольку именно власти на местах должны заниматься вопросами обращения с бездомными животными.