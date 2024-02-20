Автомобилист насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП в Братске

Неизвестный мужчина за рулем автомобиля задавил 40-летнюю женщину на участке дороги в центральном районе Братска. Трагическое ДТП произошло сегодня, 20 февраля, около 5.00. В результате наезда пешеход погибла сразу же на проезжей части. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Трагическая авария случилась на участке дороги, ведущей к 217 км федеральной трассы «Вилюй». Автомобилист после того, как сбил женщину, уехал с места происшествия. В настоящее время правоохранители устанавливают скрывшуюся машину, а также выясняют все обстоятельства ДТП.