100 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Новороссийска

Пожар произошел в многоэтажке Новороссийска по улице Ахеджака поздно вечером 19 февраля. Спасатели приняли решение эвакуировать жильцов.
«Возгорание произошло в 22:19. В 22:27 прибыли первые подразделения, горела квартира на пятом этаже 16-этажного многоквартирного жилого дома. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Из дома было эвакуировано 100 человек, из них 20 детей. Пострадавших нет. В 22:35 пожар был полностью ликвидирован.