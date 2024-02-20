Житель Новосибирской области получил 13,5 лет за стрельбу по полицейским

НОВОСИБИРСК, 20 фев — РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к 13,5 лет колонии строгого режима 61-летнего местного жителя, который открыл стрельбу из квартиры в сторону прибывших полицейских, сообщает во вторник СУСК по региону.
«Доказательства признаны присяжными заседателями и судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта и приговора 61-летнему жителю Мошковского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве)», — говорится в сообщении.
Кроме того, отметили в СК, при задержании мужчина заявил полицейским, что он заминировал квартиру. Выехавший на место инженер-сапер выяснил, что его заявление было ложным.
«Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновным в инкриминируемых ему деяниях. На основании вердикта суд назначил ему наказание в виде 13 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из которых первые три года отбывать в тюрьме», — сообщили в следственном управлении.
Государственное обвинение по делу поддержал прокурор Новосибирской области Александр Бучман. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.