Житель Новосибирской области получил 13,5 лет за стрельбу по полицейским

НОВОСИБИРСК, 20 фев — РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к 13,5 лет колонии строгого режима 61-летнего местного жителя, который открыл стрельбу из квартиры в сторону прибывших полицейских, сообщает во вторник СУСК по региону.

«Доказательства признаны присяжными заседателями и судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта и приговора 61-летнему жителю Мошковского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 28 марта 2023 года в поселке Октябрьском Мошковского района местная жительница позвонила в полицию и сообщила о том, что нетрезвый сосед угрожает ей убийством. По вызову приехал наряд, полицейские позвонили в квартиру мужчины, однако, открыв дверь, он несколько раз выстрелил в их сторону. Никто не пострадал.