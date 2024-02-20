304 дамбы и плотины угрожают жизни казахстанцев

Как отметил министр, в последние годы в Казахстане не уделяется должного внимания гидротехническим сооружениям. Из-за их слабой устойчивости имеются риски прорыва водохранилищ и угрозы населенным пунктам. При этом ремонтные работы проводятся только на республиканских сооружениях, а коммунальные часто остаются без внимания на протяжении многих лет.