Жительница Хабкрая перевела мошенникам 500 тысяч, пытаясь обезопасить счета

Женщина поверила и приняла звонок. Лже-полицейский сообщил ей, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги, а также оформить на нее кредит. Он объяснил, что для того, чтобы отменить эти действия, женщине необходимо снять все деньги и перевести их на якобы безопасный счет.