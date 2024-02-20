Жительница Хабкрая перевела мошенникам 500 тысяч, пытаясь обезопасить счета

Жительница Амурска перевела мошенникам 500 тысяч рублей, пытаясь обезопасить счета, сообщает пресс-служба УМВД России о Хабаровскому раю.
В полицию обратилась директор учебного заведения, которая рассказала, что в мессенжере ей написал неизвестный, представившийся краевым чиновником. Он сообщил женщине об активности мошенников, поэтому, по его словам, ей должен позвонить сотрудник правоохранительных органов.
Женщина поверила и приняла звонок. Лже-полицейский сообщил ей, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги, а также оформить на нее кредит. Он объяснил, что для того, чтобы отменить эти действия, женщине необходимо снять все деньги и перевести их на якобы безопасный счет.
Она так и сделала: перевела мошенникам около 500 тысяч рублей.