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В Самарканде задержан инспектор отдела по чрезвычайным ситуациям при получении взятки $600

Мужчина за деньги предложил скрыть нарушения, которые были выявлены в двух компаниях при проверке пожарной безопасности.
Источник: Хокимият Самаркандской области

В ходе оперативного мероприятия при получении взятки был задержан младший инспектор отдела по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области гражданин Ш. Ж.

Выяснилось, что Ш. Ж., используя свои служебные полномочия, вместе с проводником-спасателем и младшим инспектором профилактики и контроля провел проверку пожарной безопасности компаний «О. П.» и «Р. К. 777», несмотря на то, что это не входило в его полномочия.

Во время проверки они выявили ряд нарушений, которые предложили скрыть и не фиксировать в акте, чтобы не привлекать руководство компании к административной ответственности. За это Ш. Ж. потребовал $600.

Гражданин Ш. Ж. был задержан при получении требуемой суммы. По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз.

МЧС