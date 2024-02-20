В Самарканде задержан инспектор отдела по чрезвычайным ситуациям при получении взятки $600

Выяснилось, что Ш. Ж., используя свои служебные полномочия, вместе с проводником-спасателем и младшим инспектором профилактики и контроля провел проверку пожарной безопасности компаний «О. П.» и «Р. К. 777», несмотря на то, что это не входило в его полномочия.