В Воронеже машина сбила двоих детей на переходе

Вечером в понедельник, 19 февраля, на улице Грамши, 70 у здания ДОСААФ в Воронеже два ребенка 11 и 12 лет попали под колеса автомобиля ГАЗ-2834, которым управлял 69-летний мужчина. По предварительным данным, ребята переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Они возвращались с тренировки.