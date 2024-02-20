В Воронеже машина сбила двоих детей на переходе

Вечером в понедельник, 19 февраля, на улице Грамши, 70 у здания ДОСААФ в Воронеже два ребенка 11 и 12 лет попали под колеса автомобиля ГАЗ-2834, которым управлял 69-летний мужчина. По предварительным данным, ребята переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Они возвращались с тренировки.
Оба подростка получили травмы и попали в больницу. Одного из пострадавших врачи забирали в тяжелом состоянии, сообщили очевидцы аварии.
Воронежцы считают этот переход крайне опасным. Этот участок дороги в вечернее время плохо освещен и пешеходов трудно заметить. На расстоянии ста метров на той же улице расположены два регулируемых пешеходных перехода.
Полиция проводит проверку.