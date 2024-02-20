Бетонный козырек подъезда обрушился в челябинской пятиэтажке

«Спасатели с помощью альпинистского снаряжения смогли достичь места, в котором проломился бетон, а затем, зависнув в подвесных системах, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента перекусили прутья арматуры и деблокировали бетонную плиту», — сообщили в пресс-центре.