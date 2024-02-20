Бетонный козырек подъезда обрушился в челябинской пятиэтажке

Как сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, рядом находилась труба газопровода. Поэтому спасателям пришлось дождаться сотрудников газовой службы, которые перекрыли газопровод.
«Спасатели с помощью альпинистского снаряжения смогли достичь места, в котором проломился бетон, а затем, зависнув в подвесных системах, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента перекусили прутья арматуры и деблокировали бетонную плиту», — сообщили в пресс-центре.
К 05:00 козырек сняли и вывезли, вход в подъезд был освобожден.