Москвича арестовали за опасный дрифт по Дворцовой площади

Суд Петербурга 19 февраля отправил под административный арест на пять суток жителя Москвы, устроившего дрифт по Дворцовой площади. Инцидент произошел поздним вечером 16 февраля. Тогда 19-летний парень на черном «Ленд Крузере» выехал к Александровской колонне и сделал несколько маневров с заносами. Однако его действия не оценили дорожные полицейские, и внедорожник был остановлен. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Водитель пояснил, что приехал в Петербург отдохнуть на выходные, остановился в гостинице и взял мамину машину покататься. На Дворцовой площади он решил устроить эффектные маневры, а видео заезда выложить в свой блог, — добавили в ведомстве.
Парня проверили на алкоголь, но тест оказался отрицательным. Также он сдал анализ на наркотики. После водителя доставили в отдел, где на него составили протоколы о несоблюдении правил разметки и дорожных знаков и мелком хулиганстве. Материалы по последнему нарушению как раз и стали причиной ареста.