Москвича арестовали за опасный дрифт по Дворцовой площади

Суд Петербурга 19 февраля отправил под административный арест на пять суток жителя Москвы, устроившего дрифт по Дворцовой площади. Инцидент произошел поздним вечером 16 февраля. Тогда 19-летний парень на черном «Ленд Крузере» выехал к Александровской колонне и сделал несколько маневров с заносами. Однако его действия не оценили дорожные полицейские, и внедорожник был остановлен. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.