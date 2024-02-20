Простились со свердловским сапером, погибшим в зоне СВО

Об этом сообщили в администрации городского округа.
Андрей Юшков родился в Екатеринбурге, где и окончил 9 классов. Затем он учился в Уральском колледже технологии и предпринимательства, жил в Полевском.
На военную службу был призван 24 мая 2022 года, в ноябре 2022 года заключил контракт.
Андрей Юшков погиб 8 февраля, выполняя боевые задачи в должности сапера инженерно-саперной роты, возле населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики. Он получил смертельное ранение.
Андрей Юшков за выполнение боевой задачи по эвакуации и спасению боевых товарищей награжден медалью МО РФ «За боевые отличия», а так же медалью «За укрепление боевого содружества». Указом президента награжден Орденом Мужества посмертно.
«МК-Урал» ранее писал, что 28 ноября в Полевском простились с местным жителем Артемом Камотиным, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на военкомат.
Артем Камотин был мобилизован 29 сентября 2022 года указом президента России. Проходил военную службу в отдельной мотострелковой бригаде. Погиб 10 ноября 2023 года возле Донецка, попав под интенсивный артиллерийский и минометный обстрел.