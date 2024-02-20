В массовом ДТП между Миассом и Златоустом тяжело пострадал мужчина — ему потребовалась помощь спасателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Поисково-спасательную службу региона.
На автодороге Миасс — Златоуст, в нескольких километрах от Сыростана, произошло столкновение трех легковых автомобилей: Nissan, Lada Granta и ГАЗ-3110.
Для оказания помощи пострадавшим потребовалось несколько бригад скорой медицинской помощи. Работы по ликвидации последствий проводились спасателями совместно со специалистами пожарной охраной. Одному из пострадавших, водителю Lada Granta, врачи начали оказывать помощь прямо в салоне.
Характер тяжелых ранений, полученных пострадавшим, потребовал максимальной осторожности — спасатели при помощи спинального щита смогли достать его из салона и эвакуировать к карете скорой медицинской помощи.