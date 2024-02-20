Подсела ради любимого: хабаровчанка стала распространять наркотики по просьбе парня

Оперативники из Хабаровска задержали группу накозакладчиков в городе. Ночью экипаж ДПС остановил неподалеку от лесополосы на улице Салтыкова-Щедрина компанию из двоих парней и девушки.

В руках у представительницы прекрасного пола была шапка-балаклава, в которой находились странные свертки: маленькие, перемотанные желто-зеленой изолентой. Такие же лежали в кроссовке одного из парней.

В лесополосе полицейские обнаружили еще семь пакетиков, спрятанные в тайники. Всего — семь граммов изъятой наркотической продукции.

Девушке — 21 год, она родом из Вознесенского. Она рассказала, что около года употребляет запрещенные вещества. В январе по просьбе своего 24-летнего молодого человека она согласилась прятать по городу закладки. Ее парень родом из Якутии и тоже страдает от зависимости.