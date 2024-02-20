Подсела ради любимого: хабаровчанка стала распространять наркотики по просьбе парня

Оперативники из Хабаровска задержали группу накозакладчиков в городе. Ночью экипаж ДПС остановил неподалеку от лесополосы на улице Салтыкова-Щедрина компанию из двоих парней и девушки.
В руках у представительницы прекрасного пола была шапка-балаклава, в которой находились странные свертки: маленькие, перемотанные желто-зеленой изолентой. Такие же лежали в кроссовке одного из парней.
В лесополосе полицейские обнаружили еще семь пакетиков, спрятанные в тайники. Всего — семь граммов изъятой наркотической продукции.
— В день задержания злоумышленники и присоединившийся к ним знакомый по полученным координатам забрали пакет с закладками в районе Центрального городского кладбища. Разложив часть партии в лесополосе на улице Салтыкова-Щедрина, закладчики были остановлены сотрудниками полиции, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейские завели уголовные дела.