В Екатеринбурге пересмотрят дело хулигана, обматерившего мальчика в шапке Z

Ленинский районный суд Екатеринбурга пересмотрит уголовное дело в отношении пенсионера Александра Неустроева. Мужчина оказался в центре скандала в апреле 2023 года, когда оскорбил 11-летнего мальчика. Ребенок шел по двору в шапке с символикой СВО — буквой Z. Позже Неустроева задержал спецназ.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы». Летом суд прекратил производство и назначил Неустроеву штраф в размере семи тысяч рублей. Узнав об этом Генеральная прокуратура добилась отмены решения.
— По версии следствия, в апреле 2023 года в дневное время обвиняемый, находясь во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге, напал на ребенка, который надел шапку с символом «Z». Неустроев оскорблял подростка и угрожал ему, — сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Сам Александр Неустроев ранее заявлял, что извинился перед семьей мальчика, отец которого является участником спецоперации.