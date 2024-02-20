В Екатеринбурге пересмотрят дело хулигана, обматерившего мальчика в шапке Z

— По версии следствия, в апреле 2023 года в дневное время обвиняемый, находясь во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге, напал на ребенка, который надел шапку с символом «Z». Неустроев оскорблял подростка и угрожал ему, — сообщили в прокуратуре Свердловской области.