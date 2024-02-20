«Совершил большую ошибку»: вор-рецедивист с 10 судимостями из Хабаровска промышлял кражами в культурной столице

Произошедшее попало на камеры. Там видно, как девушка выходит из магазина и поправляет рюкзак. В этот момент ее догоняет мужчина, вытаскивает из кармана телефон, разворачивается и уходит. Похоже, это видели другие прохожие, но никто не подал виду.