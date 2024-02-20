«Совершил большую ошибку»: вор-рецедивист с 10 судимостями из Хабаровска промышлял кражами в культурной столице

В Санкт-Петербурге полиция задержала 42-летнего жителя Хабаровска. Мужчина промышлял в культурной столице карманными кражами. У него обширное криминальное прошлое, но ни одно уголовное дело его не остановило.
Подозреваемый — уроженец сопредельного государства, сообщает МВД. Около магазина на Невском проспекте он обокрал 19-летнюю девушку. Та не сразу заметила пропажу и обратилась в полицию.
Произошедшее попало на камеры. Там видно, как девушка выходит из магазина и поправляет рюкзак. В этот момент ее догоняет мужчина, вытаскивает из кармана телефон, разворачивается и уходит. Похоже, это видели другие прохожие, но никто не подал виду.
У мужчины оказалось больше 10 судимостей. В Санкт-Петербурге он работал грузчиком. Помимо основной занятости, имел «подработку» в виде карманных краж. Похищенное относил в ломбарды.
На допросе он во всем признался и сказал, что искренне раскаивается. Понял, что «совершил большую ошибку». Против него завели уголовное дело. Мужчину задержали. Оперативники выясняют, причастен ли он к другим преступлениям.