Бастрыкину доложат о проверке насчет нападения бродячих собак в Краснодаре

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки насчет нападения бродячих собак в Краснодаре, сообщает пресс-служба ведомства.
Новые случаи нападений бездомных собак на людей произошли в Новознаменском районе города.
В обращении в аккаунте приемной председателя Следственного комитета отмечается, что из-за большого количества безнадзорных животных жители опасаются за свою безопасность.
В СУ СК России по Краснодарскому краю начата процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления представить доклад об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах.