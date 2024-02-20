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Бастрыкину доложат о проверке насчет нападения бродячих собак в Краснодаре

Случаи нападений бездомных собак на людей произошли в Новознаменском районе города.
Источник: Аргументы и факты

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки насчет нападения бродячих собак в Краснодаре, сообщает пресс-служба ведомства.

Новые случаи нападений бездомных собак на людей произошли в Новознаменском районе города.

В обращении в аккаунте приемной председателя Следственного комитета отмечается, что из-за большого количества безнадзорных животных жители опасаются за свою безопасность.

В СУ СК России по Краснодарскому краю начата процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления представить доклад об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах.

СК