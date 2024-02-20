Сколько в Казахстане детей-наркоманов

Руководитель управления департамента организации медицинской помощи Анжела Бексултанова в ходе круглого стола на площадке СЦК сообщила, что на динамическом наблюдении с диагнозом «психические поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ» в Казахстане состоит 108 722 человека. В том числе 18 329 — с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ.
«Из числа наркозависимых у нас 91 процент (16 817) — мужчины, 9 процентов (1512) — женщины, 2 734 (15 процент) — молодежь от 18 до 29 лет, 66 человек — дети и подростки. Официальная статистика, к сожалению, не отражает реальное число наркозависимых в стране, так как данный показатель относится к латентным. Многие наркозависимые скрывают свое состояние», — уточнила Анжела Бексултанова.
В 2023 году в условиях круглосуточного стационара пролечено около 3 534 пациентов с зависимостью от наркотических веществ.
«На протяжении 20 лет реализуется комплексная программа медико-социальной реабилитации наркозависимых, которая включает детоксикацию, психотерапевтическое и психокоррекционное лечение, социальную реабилитацию», — отметила представитель Минздрава.
В этом году отделения медико-социальной реабилитации планируют развернуть в областях Абай, Улытау, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.