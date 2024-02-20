Сколько в Казахстане детей-наркоманов

«Из числа наркозависимых у нас 91 процент (16 817) — мужчины, 9 процентов (1512) — женщины, 2 734 (15 процент) — молодежь от 18 до 29 лет, 66 человек — дети и подростки. Официальная статистика, к сожалению, не отражает реальное число наркозависимых в стране, так как данный показатель относится к латентным. Многие наркозависимые скрывают свое состояние», — уточнила Анжела Бексултанова.