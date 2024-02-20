В Советске мужчина пытался контрабандой ввезти в Россию чемодан с сигарами

Нарушителем оказался гражданин РФ, постоянно проживающий в Германии. В ручной клади у мужчины было почти 3 кг табачных изделий. По закону беспошлинно ввозить в Россию можно максимум 50 сигар. Табачные изделия весом более 250 г подлежат декларированию.