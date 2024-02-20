В Советске мужчина пытался контрабандой ввезти в Россию чемодан с сигарами

В Советске таможенники задержали мужчину, который пытался ввезти в Россию 18 упаковок незадекларированных сигар немецкого производства. Об этом «Клопс» сообщили в Отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни во вторник, 20 февраля.
Нарушителем оказался гражданин РФ, постоянно проживающий в Германии. В ручной клади у мужчины было почти 3 кг табачных изделий. По закону беспошлинно ввозить в Россию можно максимум 50 сигар. Табачные изделия весом более 250 г подлежат декларированию.
«Обнаруженные сигары изъяты, а в отношении гражданина РФ возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (“Недекларирование по установленной форме”)», — сообщили в пресс-службе.