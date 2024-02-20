Алабай загрыз свою хозяйку в Ленобласти и снял с нее скальп.

Ужасная трагедия произошла в поселке Назия Кировского района Ленобласти. Там собака насмерть загрызла женщину. Как стало известно «Фонтанке» 20 февраля, ночью мужчина вызвал экстренные службы. Он рассказал, что нашел на улице труп своей матери. По словам местного жителя, женщину убила собака.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти информацию подтвердили. Тело 66-летней женщины обнаружили во дворе дома по улице Железнодорожной. По предварительной информации, на местную жительницу напала ее собака породы алабай. Труп с повреждениями направили в морг. Проводится проверка. По данным «Фонтанки», алабай снял с хозяйки скальп.