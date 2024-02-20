Алабай загрыз свою хозяйку в Ленобласти и снял с нее скальп.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти информацию подтвердили. Тело 66-летней женщины обнаружили во дворе дома по улице Железнодорожной. По предварительной информации, на местную жительницу напала ее собака породы алабай. Труп с повреждениями направили в морг. Проводится проверка. По данным «Фонтанки», алабай снял с хозяйки скальп.