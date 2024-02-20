Милиция разыскивает 17-летнюю минчанку Анну Дылевич



Как уточнили в милиции, 18 февраля около 19.00 минчанка ушла из дома в неизвестном направлении. На вид девушке 18 лет, рост около 175 см, нормального телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза голубые. На Анне в день исчезновения была надета бежевая шапка со стразами, бежевый пуховик, красный велюровый брючный костюм и зимние сапоги с меховой опушкой бежевого цвета. При себе девушка имела розовый рюкзак и женскую сумку.