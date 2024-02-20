«Эпичный мордобой» с пенсионеркой попал на видео во Владивостоке

Во Владивостоке в районе кольца на Тихой двое водителей и пенсионерка устроили эпичный мордобой. Как рассказали очевидцы инцидента, перепалка началась с того, что водитель Toyota Land Cruiser встал вторым рядом и перекрыл проезд припаркованным автомобилям, что не понравилось одному из других участников движения.
В ходе конфликта, один из водителей выплеснул в лицо другому стакан с кофе, однако напиток попал еще и на рядом стоящую пенсионерку. Облитый кофе мужчина в ярости начал бить своего оппонента, а после в драку с криками подключилась еще и пенсионерка. Завершилась потасовка приездом полиции.
ИА PrimaMedia обратилось за комментарием в правоохранительные органы.