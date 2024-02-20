«Эпичный мордобой» с пенсионеркой попал на видео во Владивостоке

В ходе конфликта, один из водителей выплеснул в лицо другому стакан с кофе, однако напиток попал еще и на рядом стоящую пенсионерку. Облитый кофе мужчина в ярости начал бить своего оппонента, а после в драку с криками подключилась еще и пенсионерка. Завершилась потасовка приездом полиции.