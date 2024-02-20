МВД проверит УК в Невском районе Петербурга

Жители Невского района Петербурга оказались в затруднительном положении из-за действий своей управляющей компании (УК). Организация, которая обязана следить за состоянием около сотни многоквартирных домов, постоянно принимает деньги от жильцов, однако не оплачивает коммунальные услуги и даже не заботится о чистоте территории.

В связи с этим депутат Госдумы Михаил Романов обратился к Министру Внутренних Дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку УК.