Полиция провела рейд в ТЦ «Небо» из-за хулиганства подростков

Напомним, в последнее время в этом торговом центре подростки ведут себя неадекватно: запрыгивают на столы, выкрикивают нецензурные песни, взрывают петарды. Всё это снимается на видео и выкладывается в интернет. На одного такого «героя» полиция составила протокол о мелком хулиганстве, а родителей привлекли по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.