Полиция провела рейд в ТЦ «Небо» из-за хулиганства подростков

Полиция провела рейд в нижегородском ТРЦ «Небо», где в последнее время участились случаи хулиганства со стороны подростков. Правоохранителей за работой сняли посетители, а видео опубликовал телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».
Двое полицейских — мужчина и девушка — обошли фудкорт и, судя по всему, провели беседы с некоторыми посетителями.
Напомним, в последнее время в этом торговом центре подростки ведут себя неадекватно: запрыгивают на столы, выкрикивают нецензурные песни, взрывают петарды. Всё это снимается на видео и выкладывается в интернет. На одного такого «героя» полиция составила протокол о мелком хулиганстве, а родителей привлекли по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.