В Екатеринбурге задержали гражданку РФ и США за сбор помощи ВСУ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы города Лос-Анджелес, имеющей двойное гражданство России и Соединенных Штатов Америки, причастной к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны», — сказано в сообщении.
Уточняется, что женщина с февраля 2022-го инициативно собирала деньги для одной из украинских организаций, средства потом направлялись ВСУ. Кроме того, в США она неоднократно принимала участие в публичных акциях в поддержку Украины.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд предъявил ей обвинение и заключил под стражу.
Накануне, 19 февраля, в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали двух жителей Новоайдара, которые действовали в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). С начала 2022 года они собирали сведения о местах дислокации техники и личного состава армии РФ. Фигурантов задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ).