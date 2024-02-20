В Екатеринбурге задержали гражданку РФ и США за сбор помощи ВСУ

Накануне, 19 февраля, в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали двух жителей Новоайдара, которые действовали в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). С начала 2022 года они собирали сведения о местах дислокации техники и личного состава армии РФ. Фигурантов задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ).