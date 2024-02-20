Обвиняемые в перестрелке в «Гринвиче» останутся под домашним арестом

В екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» вечером 26 ноября 2023 года произошла перестрелка между двумя мужчинами. Мужчинам продлили домашний арест, а уголовное дело возвращено в прокуратуру.
— Постановлением от 19.02.2024 уголовное дело в отношении Халилова, Аллахвердиева […]возвращено прокурору Ленинского района Екатеринбурга для устранения препятствий к рассмотрению судом, — сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
Ранее прокуратура утвердила в отношении мужчин обвинение по части второй статье 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия, осуществленное группой лиц). Статья предполагает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Обвиняемые находятся под домашним арестом, который был продлен до 30 апреля 2024 года. Постановление в законную силу не вступило.