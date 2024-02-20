Обвиняемые в перестрелке в «Гринвиче» останутся под домашним арестом

Ранее прокуратура утвердила в отношении мужчин обвинение по части второй статье 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия, осуществленное группой лиц). Статья предполагает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Обвиняемые находятся под домашним арестом, который был продлен до 30 апреля 2024 года. Постановление в законную силу не вступило.