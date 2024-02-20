Правоохранители задержали «целительницу», которая вместе с порчей сняла с женщины украшения

62-летняя жительница Слонима ждала автобус, когда к ней подошла молодая девушка со словами: «Милая, сглаз на тебе, порча, судьба родни плохая». Что-то из перечисленных незнакомкой проблем попало в точку, и доверчивая пенсионерка стала делиться своими переживаниями.
В это время подъехал автобус. Но аферистка не растерялась, отправилась с женщиной, продолжая разговор. В конце концов она заявила, что может снять с нее порчу. Ведь вся проблема в украшениях, которые на пенсионерке. Буквально на ходу слонимчанка осталась без золотого кольца и серебряной цепочки, а попутчица выбежала из автобуса.
Только спустя полчаса пенсионерка поняла, что ее банально обокрали и обратилась в милицию. Сотрудники оперативно нашли «целительницу» — 22-летнюю жительницу Барановичей, которая «гастролировала» по городам и наживалась на впечатлительных людях.
Теперь за мошенничество ее ждет уголовное дело.