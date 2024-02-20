Правоохранители задержали «целительницу», которая вместе с порчей сняла с женщины украшения

В это время подъехал автобус. Но аферистка не растерялась, отправилась с женщиной, продолжая разговор. В конце концов она заявила, что может снять с нее порчу. Ведь вся проблема в украшениях, которые на пенсионерке. Буквально на ходу слонимчанка осталась без золотого кольца и серебряной цепочки, а попутчица выбежала из автобуса.