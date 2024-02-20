Должник лишился «Лексуса»

Исполнительные производства возбуждены на основании судебных решений из-за неуплаты кредитов и уклонения от возмещения ущерба в результате ДТП. Общая сумма задолженности составила почти 1 млн рублей.
Автомобиль марки Lexus, 2004 года выпуска, арестован из-за неисполнения требований судебных приставов, прокомментировали в Калининграде сегодня, 20 февраля 2024 года, собкору KaliningradToday в УФССП по Калининградской области.
Владелец не предпринял мер к погашению задолженности, и транспортное средство было изъято, оценено и передано в ТУ Росимущества для дальнейшей реализации.
Автомобиль должника продан на торгах, а денежные средства поступили на депозитный счет судебных приставов и направлены взыскателям.