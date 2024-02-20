Убил соперника ради женщины, а затем и ее, как свидетельницу: в Красноярском крае убийцу двух человек осудили на 15 лет колонии

Красноярский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Саянского района. Как рассказали в региональной прокуратуре, 41-летний мужчина пришел в гости к семейной паре, которая находилась в гражданском браке, и убил обоих.
Трагедия произошла 25 июля прошлого года в селе Гладково. Тогда подсудимый выпивал вместе с малознакомой 46-летней женщиной у себя дома. Затем застолье продолжилось в квартире сельчанки, где она проживала с 50-летним мужчиной.
После убийства сельчанин вновь отправился в дом, где он и новая подруга просто уединились. Но на этом история не закончилась.
Затем убийца вдруг подумал, что женщина рано или поздно узнает, что ее гражданский супруг мертв, а значит, может сообщить в полицию о преступлении. В итоге он не менее пяти раз ударил ее ножом в грудь и скрылся. Пара скончалась на месте. Их тела обнаружила мать женщины.
Подсудимый признал вину. Он получил 15 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.