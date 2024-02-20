Убил соперника ради женщины, а затем и ее, как свидетельницу: в Красноярском крае убийцу двух человек осудили на 15 лет колонии

Красноярский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Саянского района. Как рассказали в региональной прокуратуре, 41-летний мужчина пришел в гости к семейной паре, которая находилась в гражданском браке, и убил обоих.

Трагедия произошла 25 июля прошлого года в селе Гладково. Тогда подсудимый выпивал вместе с малознакомой 46-летней женщиной у себя дома. Затем застолье продолжилось в квартире сельчанки, где она проживала с 50-летним мужчиной.

Позже гость ушел, однако из-за большой симпатии к женщине решил вернуться. У мужчины были планы на ночь с новой знакомой, но была единственная преграда — ее сожитель. Тогда сельчанин решил избавить от соперника. Он напал на него во дворе его же дома, и не менее семи раз ударил ножом.