Голая женщина выпала из окна многоэтажки в Воронеже и погибла

В Коминтерновском районе Воронежа женщина выпала из окна многоэтажного жилого дома на улице Антонова-Овсеенко, 35 В и погибла. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях во вторник, 20 февраля.
По словам местных жителей, на погибшей не было одежды. В пресс-службе СУ СК по Воронежской области корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили, что тело 43-летней женщины было найдено под окнами многоэтажки в ночь на 20 февраля. В рамках проверки будут установлены обстоятельства ее гибели.
— Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — указали в региональном СУ СК.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Коминтерновском районе областного центра из окна выпала 15-летняя девочка. Школьница погибла.