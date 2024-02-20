Голая женщина выпала из окна многоэтажки в Воронеже и погибла

По словам местных жителей, на погибшей не было одежды. В пресс-службе СУ СК по Воронежской области корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили, что тело 43-летней женщины было найдено под окнами многоэтажки в ночь на 20 февраля. В рамках проверки будут установлены обстоятельства ее гибели.