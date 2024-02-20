«Били ногами по голове и почкам»: школьники жестоко избили 8-летнего ребенка в Самаре

— Мне сообщили, что эти мальчики, в том числе и друг, за которого мой сын вступился, всю вину повесили на Кирилла. Якобы это он держит в страхе весь район и первый затевает драки. Я была в шоке от такого заявления, ведь мой сын намного меньше своих сверстников, он худенький и слабый. Он на физкультуре стоит последний в ряду, а тут драки, как «Бойцовском клубе», — не может поверить мама Кирилла.