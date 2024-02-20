«Били ногами по голове и почкам»: школьники жестоко избили 8-летнего ребенка в Самаре

Обычный выходной день закончился для семьи Марии (имена участников истории изменены) не как обычно за просмотром семейных фильмов, а в больнице. В субботу второклассники Кирилл и Ваня уже собрались было расходиться по домам после прогулки, как на нихнаткнулись ребята постарше. Кто из них первым что-то сказал — так и остается непонятным, но завязалась потасовка.
Четвероклассников было трое. Один из них начал бить Ваню, а Кирилл решил заступиться за друга. В этот момент подбежал второй мальчик из компании и начал агрессивно оттаскивать Кирилла.
— Я слышала, что это товарищ Кирилла все заварил, а мой заступился за него. Якобы у него уже был давний конфликт с этими мальчиками, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» мама одного из пострадавших детей Мария. — Наших пацанов били руками и ногами по голове, почкам и ногам. Старшие дети гнали ребят аж до подъезда.
Домой Кирилл вернулся в слезах, но не рассказал родителям о случившемся в подробностях. Поначалу ребенок чувствовал себя нормально, а ночью Кириллу стало плохо.
— Его начало тошнить, мы поехали в больницу — сотрясение мозга.
Кириллу сейчас тяжело, но он приходит в себя. В больнице из-за характера травмы врачи оповестили о случившемся полицейских. В этот же вечер Марии позвонил участковый и пригласил в отделение на опрос.
— Мы ходили в отделение по делам несовершеннолетних. Меня и ребенка опросили, составили заявление, но сотрудник сразу предупредил: мол, нападавшим нет 14 лет, к ответственности их привлечь не могут.
В Самарской области это не первый громкий случай драк младших школьников. В ноябре 2023 года в Тольятти ребенок чуть не задушил своего одноклассника. Школьника экстренно госпитализировали.
— Если агрессия ребенка не результат каких-то психофизиологических отклонений (такой диагноз обычно ставит врач совместно с психологом), значит она — результат недостаточного родительского внимания, либо агрессивной уличной или школьной среды, — отмечает психолог Нина Ковалюнас.
По словам эксперта, для начала нужно найти причины такого поведения ребенка, а потом вместе со специалистом их устранить.
— Семья совместно со школой формируют модель взаимодействия ребенка с миром. Чему в юном возрасте дети научатся — с тем они и пойдут во взрослую жизнь, — уверена Нина Ковалюнас.
Всю неделю после произошедшего сотрудники ПДН пытались выяснить подробности драки между второклашками и школьниками постарше. В школе собрали консилиум с учителями, а так же самими агрессорами и их родителями. Как рассказала нам мама пострадавшего мальчика, их туда по неизвестным причинам не пригласили. Позже позвонила классная руководительница и рассказала подробности этой встречи.
— Мне сообщили, что эти мальчики, в том числе и друг, за которого мой сын вступился, всю вину повесили на Кирилла. Якобы это он держит в страхе весь район и первый затевает драки. Я была в шоке от такого заявления, ведь мой сын намного меньше своих сверстников, он худенький и слабый. Он на физкультуре стоит последний в ряду, а тут драки, как «Бойцовском клубе», — не может поверить мама Кирилла.
Учитель тоже высказала сомнения по поводу наговоров на ее ученика и написала характеристику в ПДН. На момент публикации никаких звонков или оповещений от полиции мама маленького «алькапончика» не получала. По всей вероятности, дело о нападении так и не возбудят за отсутствием состава преступления. Однако теперь открытым остается вопрос — кто же действительно прав, а кто виноват и кому в такой ситуации можно верить?