Прокуратура потребует 335 млн с обвиняемых по делу о взрыве дома в Новосибирске

Напомним, что около 7:30 9 февраля 2023 года на кухне одной из квартир дома произошла утечка газа, а после взрыв. В результате происшествия погибло 15 человек и 11 человек получили ранения. Было уничтожено и повреждено имущества на сумму более 360 миллионов рублей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим.